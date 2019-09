Dia de Meryl e Penélope em Veneza

Tamanho do texto

Em Veneza, foi o dia de Meryl Streep, Penélope Cruz e Jude Law.

Entre os filmes em competição, um dos mais esperados é Laundromat, um drama de Steven Soderbergh sobre a investigação dos papéis do Panamá.

A história de uma mulher que começa a investigar as apólices falsas de algumas seguradoras, depois da morte do marido. Com um elenco liderado por Meryl Streep, Gary Oldman e António Banderas.

Penélope Cruz chegou a Veneza para a presentação de "Wasp Network", o filme escrito e realizado pelo francês Olivier Assayas.

Baseado numa história verídica: cinco espiões cubanos nos Estados Unidos dos anos 90 investigam uma série de ataques organizados por grupos contra Fidel Castro.

Fora de competição, o Festival recebeu a apresentação do segundo e sétimo episódios da série televisiva "O Novo Papa".

Dirigida por Paolo Sorrentino, com Jude Law e John Malkovich.