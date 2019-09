Tamanho do texto

Criar empresas fictícias e fazer e transações comerciais falsificadas é uma das tendências da fraude com fundos da União Europeia. Esta e outras conclusões foram apresentadas no relatório do Organismo Europeu Anti-Fraude relativo a 2018.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade comunitária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: