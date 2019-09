Trichet alerta para impacto "dramático" do Brexit

Tamanho do texto

A euronews entrevistou o economista francês Jean Claude Trichet sobre a atual situação política no Reino Unido e os riscos de um Brexit sem acordo ou de um novo adiamento. O ex-presidente do Banco Central Europeu está muito preocupado com o impacto global desta crise num momento frágil da economia mundial.

"Tudo pode ainda acontecer. É absolutamente dramático para o Reino Unido, tendo em conta os riscos para a economia. Falo dos riscos para o Reino Unido e para a Europa como um todo. Também é uma pena que isto aconteça num santuário da democracia representativa como é o Reino Unido", explicou Jean-Claude Trichet.

A Europa prepara-se para uma eventual recessão e a guerra comercial entre os EUA e a China agrava as perspetivas a nível da economia mundial. A correspondente da euronews, Tessa Arcilla menciona a viagem da chanceler alemã Angela Merkel à China, questionando se "espera que ela possa trazer algumas boas notícias?"

"Está muito claro que os europeus não embarcaram nessa batalha dos EUA com a China, mesmo que, obviamente, estejam a decorrer negociações entre a Europa e a China porque existem vários problemas, nomedamente a questão da violação da propriedade intelectual. Não há como negar que temos muitos problemas que devem ser debatidos de maneira apropriada e não de uma maneira imprevisível, dura ou abrupta", afirmou o economista.

