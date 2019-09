Miso, um ingrediente mágico da culinária japonesa

O miso é um dos ingredientes típicos da cozinha japonesa.

A sopa de miso é um prato incontornável da gastronomia japonesa. Está presente praticamente em todas as refeições e diz-se que facilita a digestão. Há mais de mil produtores de miso no Japão.

A elaboração do miso, uma pasta de soja e arroz fermentado, é longa e complexa. A euronews visitou um local emblemático da produção deste ingrediente mágico da cozinha japonesa, as montanhas de Nagano.

As montanhas de Nagano, célebres pela produção de miso

O miso das montanhas de Nagano

A casa Ishi, um negócio de família, foi fundada no século XIX. A empresa respeita a tradição. O miso é fermentado em barris de cipreste, durante um período que varia entre um e três anos. A receita não mudou: arroz, sal, soja e paciência.

"Hoje, a maioria dos produtores privilegia a quantidade e a rapidez. A nossa missão é guardar a receita tradicional, preservar o sabor, a cor e o aroma do miso e transmitir a receita às gerações futuras", explicou Kosuke Ishii, produtor de Miso.

Barris de cipreste para a produção de miso no Japão

Miso a qualquer hora

Para os japoneses, o miso pode ser consumido, a qualquer hora, em sopas mas também como condimento. "Há mais de 700 anos que os japoneses bebem sopa de miso todos os dias. para os japoneses o miso é também um alimento para a alma", afirmou Noriko Sano, vice-presidente da Sano Miso Corporation, empresa especializada na venda de miso.

A região de Nagano produz cerca de metade do miso japonês, mas, existem centenas de tipos de miso no país. "O Japão é um país comprido. Em geral, o miso é mais escuro no norte e mais claro no sul. Quando o clima é frio, o miso é mais escuro e salgado. No sul é mais branco e mais suave", explicou a responsável.