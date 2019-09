Crescimento económico no nível mais baixo dos últimos dez anos

Tamanho do texto

O crescimento económico global deve descer para os níveis mais baixos dos últimos dez anos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico reduziu a previsão mundial para 2,9% este ano, com uma taxa de 3,0% prevista para 2020.

"Acho que devemos ficar bastante preocupados neste momento, porque a revisão em baixa que fizemos é muito ampla. E, se os governos não agirem para acabar com as crescentes tensões comerciais e investir em infra-estruturas, correremos o risco de ver uma baixa taxa de crescimento a tornar-se cada vez mais normal." Laurence Boone Economista OCDE

A OCDE repete a mensagem do Banco Central Europeu para uma intervenção dos governos. O crescimento da zona do euro está previsto para 1,1% este ano e 1,0% em 2020.

A economia britânica deve crescer no máximo 1% em 2019 e 0,9% em 2020, mas apenas se o processo de saída da União Europeia se efectuar sem problemas, com uma fase de transição. Se o Reino Unido sair sem acordo, o crescimento da economia será 2% menor, mesmo se a saída for relativamente tranquila.