Prove o sabor de Xangai

Euronews

Comida de rua tradicional ou restaurantes com estrelas Michelin. Xangai oferece-nos uma gastronomia colorida e vibrante com sabores muito distintos. Junte-se a nós enquanto exploramos esta mega-cidade chinesa, conhecemos os chefs e provamos pratos deliciosos.

Euronews

Euronews

Experimentamos uma espetada em Tianzifang Bazaar, um labirinto de lojas e espaços de comida. Do mercado agitado passamos para o sossego do Donghu, um hotel tradicional chinês. O chef Hong Xing Yu prepara um prato de marisco tradicional de Xangai. Explica que se trata de um prato de "camarões fritos com carne e ovas de caranguejo" justificando que "o caranguejo acrescenta delicadeza ao sabor e o camarão dá-lhe suculência". "A mistura dos dois reflete o modo de cozinhar em Xangai", afirma. Para Hong Xing Yu, esta é a "cozinha autêntica de Xangai".

Euronews

Euronews

Mesmo ao lado da comida chinesa, encontramos a cozinha de fusão com influência do ocidente. É o que acontece na agitada área de Xintiandi. A vista do 58.º andar do Ritz Carlton é de cortar a respiração. Aproveite para tomar um chá das 5, à maneira de Xangai, com doces e salgados locais ou desfrute da esplanada à noite e tenha uma perspectiva surpreendente da cidade. Na verdade, a imagem de Xangai à noite é uma festa de luz e cor. O rio Huangpu divide a cidade e proporciona cruzeiros muito procurados.

O Jardim Yu também brilha mais à noite. Aqui pode-se absorver a cultura, a tradição e a gastronomia.