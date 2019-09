Boris Johnson garante Brexit a 31 de outubro, com ou sem acordo

Tamanho do texto

No Palácio de Westminster, esta quarta-feira foi dia de regresso ao trabalho para os deputados da Câmara dos Comuns mas nem por isso se ficou mais próximo de uma solução para a saída do Reino Unido da União Europeia. Boris Johson usou da palavra para tentar convencer os britânicos que existe vida para lá do Brexit e garantir que irá assinar o divórcio a 31 de outubro.

O líder britânico admitiu que ainda acreditava na possibilidade de chegar a acordo com Bruxelas e que tinha intenções de cumprir a lei, mas disse também estar preparado para sair sem acordo. Desafiou a oposição a apresentar uma moção de censura, mas Corbyn respondeu que só o fará se Boris Jonhson pedir mais um adiamento da data de saída.

[em ATUALIZAÇÃO]