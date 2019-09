Tráfico humano e trabalho ilegal nas vindimas em França

Vários campos de vinhas da região do Beaujolais, no leste de França, foram alvo de rusgas por suspeita de exploração ilegal de trabalhadores búlgaros durante a época das vindimas. Uma operação conjunta do gabinete francês de luta contra o trabalho ilegal (OCLTI) e da unidade europeia de cooperação judicial Eurojust, com a colaboração da Europol.

Uma das propriedades visadas pertence a Dominique Piron, um dos mais conhecidos viticultores da região:

"Nós trabalhamos atualmente com uma empresa de trabalho temporário. Somos cinco viticultores no Beaujolais a trabalhar com ela. Há muitas outras empresas búlgaras que estão presentes aqui. Este ano, há cerca de 20.000 pessoas a trabalhar nas vindimas no Beaujolais e talvez 10.000 são búlgaros. Não é fácil obter informações sobre todas essas empresas. Talvez não tenhamos feito o suficiente..."

Em paralelo, as autoridades búlgaras lançaram uma investigação às empresas que enviam os trabalhadores para França. Segundo a procuradoria em Sófia, foram identificadas até ao momento 167 supostas vítimas de uma rede que enviava pessoas para trabalharem em vinhas francesas, alojadas em instalações precárias e sem receberem o pagamento devido. Piron diz que desconhecia a situação dos trabalhadores.

Hans von der Brelie, euronews: "Quanto paga?"

Dominique Piron: "Nós pagamos ao hectar: 1800 euros por cada, o que corresponde a cerca de 60 euros por dia, para cada trabalhador. Trabalhamos com esta empresa há cinco anos. Antes, pagávamos diretamente aos trabalhadores mas, há dois ou três anos, os búlgaros disseram-nos: 'vamos criar a nossa própria empresa e assim terão uma única fatura'. E nós pensámos: 'Porque não?' De qualquer forma, não tinhamos escolha..."

Na sequência da investigação conjunta, três cidadãos búlgaros e um francês, dirigentes de uma agência de trabalho temporário, foram interpelados e colocados em detenção provisória no território francês.

Hans van der Brelie, euronews: "Há algumas boas notícias: as autoridades francesas e búlgaras puderam cooperar com as agências europeias, no sentido de fechar as portas destes negócios obscuros que abusam dos trabalhadores. É uma boa notícia porque demonstra que a cooperação em termos da justiça na União Europeia está a funcionar."