SADC adota o Rand Sul-africano como moeda de referência

Foi lançada uma plataforma que permite aos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADC efetuarem transferências monetárias entre si, sem recurso ao dólar americano nem a moeda Europeia. A moeda de referência para as transações regionais passa agora a ser o Rand Sul-africano.

As soluções para o melhoramento e harmonização do sistema integrado de liquidação eletrónica foram amplamente discutidas no terceiro encontro de Utilizadores do Sistema de Liquidação Regional da SADC que reuniu em Luanda os representantes dos Bancos centrais e comerciais dos países da SADC.

Andrew Mugabi Presidente do Sistema de Pagamentos da SADC referiu a saída da reunião que a plataforma já está ativa e operacional desde fim de julho, e já foram feitas 1,5 milhões de transações através da plataforma, e que existem disponíveis 6 biliões de rands que equivalem 408 mil milhões de dólares para outras transferências.

Para o representante do Nedbank do Zimbabué o lançamento desta plataforma vai permitir um maior controle e prevenção contra o Branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo na região, e poderá impulsionar o desenvolvimento do continente Africano.

Os Encontros de Utilizadores do Sistema de Liquidação Regional da SADC são realizados rotativamente pelos Bancos Centrais desta comunidade, num horizonte temporal de um ano com periodicidade anual, para análise e tratamento de assuntos relacionados com o funcionamento, desafios, constrangimentos e oportunidades do Sistema de Liquidação Regional da SADC, incluindo as perspetivas de desenvolvimento de cada Estado.

A realização deste Encontro de Utilizadores do Sistema de Liquidação Regional da SADC em Angola, trará, entre outros, os benefícios da criação de networking entre os utilizadores, especialistas e responsáveis dos sistemas de pagamentos dos distintos bancos centrais e comerciais e da abordagem conjunta sobre os desafios atuais impostos pelo desenvolvimento tecnológico, globalização e intensificação dos negócios, bem como da apresentação de propostas para a solução dos diversos constrangimentos que o referido sistema apresenta.

O último encontro de Utilizadores do Sistema de Liquidação Regional da SADC, foi realizado em Maputo, Moçambique, em 2018.