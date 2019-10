Novak Djokovic venceu Open do Japão

Tamanho do texto

Novak Djokovic conquistou, este domigo, o seu primeiro título num Open do Japão e o 76º da sua carreira.

Na final, em Tóquio, frente ao Australiano John Millman - que jogava a sua primeira final num Circuito ATP 500 - Djokovic terminou com os parciais de 6-3 e 6-2 em apenas de 69 minutos.

Foi um retorno triunfal do tenista sérvio , que tinha desistido do Open dos Estados Unidos devido a uma lesão no ombro.

Esta foi também a décima vez que o número um mundial venceu na sua estreia num torneio.

Djokovic está já classificado para as finais ATP no próximo mês, em Londres.