Timmermans: Perfil do "eterno" vice-presidente da CE

Frans Timmermans coordenará uma das políticas mais emblemáticas para os próximos cinco anos se for confirmado para a vice-presidência executiva, intitulada "Acordo Verde Europeu", na Comissão Europeia.

O cargo prevê que o socialista holandês seja, também, o número dois do executivo, substituindo a presidente da Ursula von der Leyen sempre que necessário.

Nada de novo porque tinha as mesmas funções na Comissão Europeia liderada por Jean-Claude Juncker.

Timmermans foi chefe da diplomacia da Holanda, tendo chamado a atenção do mundo quando fez um discurso emocionado no Conselho de Segurança da ONU após o ataque ao avião civil MH17, em 2014, no qual morreram 193 de seus compatriotas.

O político, de 58 anos, foi candidatos principal a presidente da Comissão Europeia, nas eleições de maio mas, tal como a colega dinamarquesa, acabou recompensado com um cargo de grande poder numa área politicamente determinante.