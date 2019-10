Como financiar o Acordo Verde Europeu?

Tamanho do texto

Das ruas para os corredores do Parlamento Europeu, os jovens continuam as manifestações para pressionar a classe política a adotar medidas concretas para a luta contra as alterações climáticas.

O convite para a visita partiu da Aliança dos Socialistas e Democratas e os os jovens foram claros nas suas pretensões. "Queremos ação agora, porque é uma emergência. Queremos ação rapidamente, o mais rapidamente possível", disse um dos jovens convidados.

Durante a conferência sobre financiamento para esta área, os eurodeputados disseram esperar que a presidente da futura Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, cumpra a promessa de implementar um Acordo Verde Europeu, nos próximos cinco anos, e que use uma grande parte dos fundos comunitários nesse sentido.

"Já não resta tempo para fazer discursos, precisamos de vencer a batalha contra as alterações climáticas e um ponto crucial é o dinheiro. O Tribunal de Contas Europeu diz que está de acordo sobre obter a neutralidade carbónica em 2050. No ano que vem, que dinheiro vai haver para melhorar as habitações, os transportes públicos e o modelo agrícola?", questionou Pierre Larrouturou, eurodeputado socialista francês.

Segundo o atual rascunho de orçamento para a União Europeia de 2021 a 2025, será alocada 25% da verba para a transição climática.