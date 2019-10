Criar ou gerir uma pequena empresa pode ser um caminho solitário. Mas há uma alternativa. O Business Planet desta semana foi ao sul da Itália para ver como empresários experientes e em ascensão estão a partilhar competências e ideias para desenvolver novos mercados.

Fundada no final de 2017, a Sagelio está a construir uma rede de estações de carregamento de automóveis elétricos em toda a região da Apúlia. A empresa também aluga carros elétricos.

Giancarlo Ostuni, um dos fundadores da empresa, ajustou o seu plano de negóciodepois de passar dois meses por uma Pequena e Media Empresa (PME) holandesa que constrói unidades de recarga para veículos elétricos. A mudança foi possível graças ao programa Erasmus para Jovens Empresários (EYE).

euronews: Giancarlo, o que é que aprendeu com este programa?

Giancarlo Ostuni: Pude viajar até ao futuro, uma vez que a indústria automóvel elétrica holandesa está cerca de 10 anos à frente da italiana. Também pude viver noutra capital europeia e experimentar como é trabalhar numa empresa estabelecida na indústria da mobilidade sustentável.

O Programa Erasmus para Jovens Empresários deu a Giancarlo as competências que precisava para criar a sua própria empresa. Mas o intercâmbio também ajudou a empresa holandesa. Com um parceiro no terreno, a empresa conseguiu entrar no mercado italiano.

Giancarlo Ostuni: Comigo lá, eles tinham alguém que podia fazer pesquisa de mercado no sul da Itália, o que nunca tinha acontecido. E agora, que temos um negócio estabelecido, todas as nossas estações de carregamento são deles. Por isso encontraram um novo cliente. Foi bom para os dois lados.

Através do programa EYE, os aspirantes a empresários conseguem financiamento para viajar e trabalhar com parceiros mais experientes em toda a União Europeia e em vários países europeus que não pertencem ao bloco. Até agora, foram criadas 6000 relações comerciais.

Massimo Avantaggiato pertence à Rede Per Lo Sviluppo Locale da UNISCO, uma organização que ajuda a coordenar o programa Erasmus para Jovens Empreendedores, na região sudeste da Apúlia, em Itália.

euronews: Quais são os benefícios para os participantes?

Em primeiro lugar, podemos falar sobre benefícios culturais, porque têm a oportunidade de trocar experiências com pessoas de outros países e de outros sistemas económicos. Do ponto de vista técnico, os novos empreendedores, ou aspirantes a empreendedores, têm a oportunidade de aprender no trabalho, de aprender na prática com um empreendedor experiente. O empreendedor experiente, por seu lado, tem a oportunidade de permanecer em contacto com o novo empreendedor motivado.

euronews: Qual é o nível de satisfação? Que tipo de resposta recebeu de pessoas que participaram no programa?

A nível europeu, nacional e local, aqui na Apúlia, registamos uma grande motivação e satisfação. O programa oferece a oportunidade de abrir novos mercados, criar uma nova relação e adquirir uma nova experiência.

euronews: Qual tem sido o impacto económico?

O impacto é muito positivo e concreto. Gerimos 68 relações (na região da Apúlia) entre novos empresários e empresários anfitriões, e quase todos eles criaram ou desenvolveram os seus próprios negócios e empregos.

Mais Informação:

Erasmus para Jovens Empreendedores é um programa transfronteiriço da UE que facilita o intercâmbio de experiências empresariais e de gestão.

- O programa junta um potencial empreendedor com um empresário experiente que dirige uma PME noutro país.

- O intercâmbio é parcialmente financiado pela União Europeia ao abrigo do programa COSME.

- Nos últimos cinco anos, mais de 6 000 pares de empresários beneficiaram do programa. O objetivo é alcançar 10 000 intercâmbios até 2020.

Links úteis:

Erasmus para Jovens Empreendedores - http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

UE para Empreendedores - http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support_en

Programa COSME - https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en