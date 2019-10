EUA de armas e bagagens na Lituânia

Tamanho do texto

Mais de 500 militares dos Estados Unidos e toda uma parafernália de equipamento militar norte-americano chegaram à Lituânia para seis meses de treino e cooperação com as Forças Armadas locais. O exercício, anunciado como sem precedentes, reforça a posição dos Estados Unidos no seio da NATO e mostra o seu compromisso na defesa da Europa de leste.

O batalhão norte-americano ficará estacionado na localidade de Pabrade, a pouco mais de 400 quilómetros de Brest, na Bielorrúsia, onde perto de um milhar de militares bielorrussos e russos efetuam exercícios conjuntos esta semana.

Nos últimos anos a NATO tem reforçado a presença no Báltico por forma a precaver qualquer tentativa de avanço por parte dos russos, como aconteceu com a anexação da região da Crimeia à Ucrânia em 2014.