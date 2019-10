Euronews Noite | As notícias do Mundo de 30 de outubro de 2019

Tamanho do texto

Ainda agora se anunciaram eleições antecipadas no Reino Unido e já arrancou a batalha eleitoral. Este e outros destaques no Euronews Noite, com a apresentação de Nuno Prudêncio.

* Boris Johnson foi já desafiado pelo líder trabalhista, Jeremy Corbyn, para debates televisivos.

* Nome de Jair Bolsonaro evocado no caso do homicídio de Marielle Franco. Presidente brasileiro lança acusações à Rede Globo.

* É uma relação complicada, a das crianças com os smartphones e os tablets. Um novo estudo vem demonstrar até que ponto.