Setenta e cinco por cento das publicações nas redes sociais relacionadas com notícias foram partilhadas sem serem lidas, segundo um novo estudo.

De acordo com um novo estudo, a maioria dos utilizadores das redes sociais partilha ligações para conteúdos noticiosos online sem ler primeiro o artigo.

De 2017 a 2020, investigadores de universidades norte-americanas analisaram mais de 35 milhões de publicações públicas no Facebook com URLs para sites durante momentos-chave do ciclo político americano.

Descobriram que 75% destas ligações publicadas foram partilhadas sem um clique. Por exemplo, um utilizador pode publicar o título de uma notícia, um resumo ou o número de gostos sem ler o conteúdo ou verificar os factos.

"Os resultados são bastante reveladores e alarmantes", afirma o estudo, publicado na revista Nature Human Behaviour.

"Isto pode potencialmente explicar porque é tão comum a desinformação se espalhar tão rapidamente através das redes sociais", acrescentam os autores.

Porque é que as pessoas partilham sem ler?

Os investigadores acreditam que as pessoas partilham sem clicar devido à natureza "apressada" das interações online, em que os utilizadores são mais espontâneos com o que partilham.

"Uma das razões para isto (...) pode ser a sobrecarga de informação nos feeds pessoais e das redes sociais, que pressiona os utilizadores online a serem expeditos e os leva a confiar em pistas simples, muitas vezes superficiais", escreveram os autores do estudo.

O que acontece então é que o utilizador das redes sociais se sente mais informado do que realmente é sobre informação científica e política, continua o estudo.

O estudo concluiu que os políticos que apoiam abertamente um partido têm mais probabilidades de partilhar conteúdos noticiosos sem clicar do que as pessoas que se consideram politicamente neutras.

Os autores do estudo reconhecem, no entanto, que esta tendência pode ser motivada por um pequeno número de contas e comunidades partidárias hiperativas no Facebook, que tendem a repor conteúdos para aumentar o seu alcance.

O estudo não incluiu, nomeadamente, utilizadores que possam ter lido o conteúdo noutra plataforma e, em seguida, partilhado novamente a mesma ligação sem clicar.

Os autores recomendam, no entanto, que as empresas de redes sociais criem avisos gerais ou alertas just-in-time antes de partilhar, para que as pessoas saibam os riscos de o fazer sem ler o material.