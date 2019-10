Tamanho do texto

No calendário, a data de 31 de outubro é associada, geralmente, ao dia de todos os santos ou ao dia das bruxas. Nas instituições europeias, o 31 de outubro de 2019 marca o fim do mandato da Comissão presidida por Jean-Claude Juncker. Mas não será ainda a partida. A equipa seguinte ainda não está completamente constituída. O luxemburguês mantém-se no cargo por mais quatro semanas.