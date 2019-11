"Breves de Bruxelas": Dedo apontado à PAC e o Dia da Desigualdade Salarial

O artigo publicado no New York Times deixou um gosto amargo no seio da Comissão Europeia. Em causa está a administração dos fundos provenientes da política agrícola comum. O jornal norte-americano aponta o dedo a vários oligarcas de países da Europa Central. No centro do problema estão duas figuras: o PM húngaro, Viktor Orbán e o PM checo, Andrej Babi.

Falamos ainda do Dia da Desigualdade Salarial, assinalado na Europa, esta segunda-feira, e cujo objetivo é chamar a atenção para as desigualdades por vezes gritantes na remuneração de homens e mulheres.