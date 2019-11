Apoiantes exigem a libertação imediata de Lula da Silva

Tamanho do texto

Centenas de apoiantes de Lula da Silva saíram hoje às ruas para exigir a libertação imediata do ex-presidente do Brasil. A prisão em Curitiba onde o antigo chefe de estado se encontra detido foi o palco da concentração dos manifestantes.

Luiz Inácio Lula da Silva, que Governou o Brasil entre 2003 e 2010, pode ser libertado dentro de horas ou dias, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ter alterado a jurisprudência e proibido a prisão após condenação em segunda instância dos réus que recorrem para tribunais superiores.

"O que nos estamos pedindo é que haja a expedição imediata do alvará de soltura, porque nao há respaldo jurídico para manter o ex-presidente Lula preso por uma hora sequer", declarou Cristiano Zanin, o representante legal de Lula da Silva, que já entregou o pedido de libertação.

Lula da Silva foi preso após ter sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), num processo sobre a posse de um apartamento, que os procuradores alegam ter-lhe sido dado como suborno em troca de vantagens em contratos com a estatal petrolífera Petrobras pela construtora OAS.

Além de Lula da Silva, a decisão do Supremo pode resultar na libertação de outros 5.000 réus condenados, entre os quais 38 indivíduos presos no âmbito da 'Lava Jato', a maior operação contra a corrupção no Brasil, segundo o Ministério Público Federal.

Contudo, a aplicação da decisão não é automática, cabendo a cada juiz de execução analisar a situação processual de cada caso.