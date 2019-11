"Estado da União": Audiências no PE, Populismo e Espanha

Nesta edição especial do "Estado da União" destacamos o aviso enviado pela Comissão Europeia a Londres e relativo à sugestão de um comissário britânico para a futura Comissão Europeia; Londres resiste a braços com mais uma eleição parlamentar; será que a nova Comissão Europeia pode entrar em funções no dia 1 de dezembro? O único obstáculo permanece o futuro comissário húngaro; falamos ainda do futuro governo espanhol e da ameaça do populismo na Europa.

Eis alguns eventos previstos para a próxima semana:

Na terça-feira, o Brexit regressa à agenda por ocasião do debate televisivo entre o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o líder da oposição, Jeremy Corbyn.

Na quarta-feira, os ministros dos negócios estrangeiros da NATO reúnem-se em Bruxelas para prepararem o encontro informal da Aliança Atlântica em Londres no início de dezembro.

E na quinta-feira, é dia do lançamento do Beaujolais Nouveau na região situada a norte de Lyon no sudeste francês. Trata-se da primeira colheita, vendida poucas semanas depois das vindimas.