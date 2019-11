Mourinho: "Potencial do Tottenham é gigantesco"

Ao fim de 11 meses de um afastamento forçado pelo Manchester, foi um José Mourinho sorridente quem chegou à primeira conferência de imprensa desde que assumiu as rédeas do Tottenham.

O treinador português começou por elogiar o trabalho do antecessor, o argentino Mauricio Pochettino, antes de olhar para o que aí vem.

"O potencial deste clube é gigantesco. O potencial dos jogadores é enorme. Estou muito satisfeito. Uma das razões que me fez aceitar foi a visão que o senhor Levy me apresentou do seu clube e a qualidade dos jogadores, a qualidade do grupo", declarou.

Uma qualidade que terá de fazer valer para sair da 14a. posição em que o clube londrino se encontra.

Em vez de apontar já para triunfos retumbantes, Mourinho prefere projetar a conquista da Premier League só para a próxima época.

O primeiro teste aos comandos do Tottenham é este sábado, frente ao West Ham.