Carros clássicos em exibição em Berlim

Berlim acolhe até domingo a exposição de carros clássicos "Motorworld Classic".

Aqui, o foco não é a tecnologia mais recente mas sim a beleza dos modelos clássicos.

A idade dos modelos oscila entre os quase 100 anos e modelos mais recentes dos anos 70.

"Penso que na altura os carros eram construídos com muito mais paixão. Eram construídos por outras razões. No caso de Ferdinand Porsche ele não conseguia encontrar o carro que queria. A paixão e determinação eram diferentes. É por isso que os carros de época tinham mais alma e mais espírito", afirma Ulf Schulz, gestor de projeto do Motorworld Classics.

Aqui é possível encontrar marcas antigas que só os apaixonados conhecem. É o caso da Brennabor que era o maior construtor alemão dos anos 20 e que foi desativado durante a ocupação soviética.

Jurgen Schildhauer restaurou o BRENNABOR IDEAL de 1929.

"É engraçado trabalhar com tecnologia antiga, é tudo primitivo e muito direto, não é preciso ser especialista em electromecânica, podemos fazer praticamente tudo sozinhos", diz o proprietário do Brennabor Ideal, Jurgen Schildhauer.

Trata-se da quinta vez que o evento tem lugar na capital alemã e os organizadores esperam a presença de 30 mil visitantes.