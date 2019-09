Vendas de carros elétricos caem em julho

Tamanho do texto

As vendas globais de carros elétricos caíram pela primeira vez em julho, depois de a China ter reduzido os subsídios à compra.

As vendas mensais caíram 14% a nível mundial, para cerca de 128 mil carros elétricos. As vendas caíram na China e na América do Norte, mas subiram na Europa.

O crescimento na China, o maior produtor e mercado para veículos elétricos, está a abrandar. A redução dos subsídios para a compra deste tipo de carros e o arrefecimento da economia estão a pesar nas decisões dos consumidores. A partir de 26 de junho, o Governo chinês diminuiu o financiamento para as aquisições particulares de carros elétricos, para encorajar os fabricantes a focar-se na inovação de produtos.

Nos primeiros sete meses do ano, o mercado global de carros elétricos cresceu 35%.

A previsão é de que as vendas anuais cresçam de 2,4 milhões para 2,9 milhões de unidades em 2019.