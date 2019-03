Exposição celebra os 50 anos do homem na Lua

Tamanho do texto

Este ano faz 50 anos desde que o homem deu o passo mais importante fora do planeta Terra. Neil Armstrong pousava na Lua, a junho de 1969.

As imagens foram transmitidas para todo o mundo. A viagem espacial _Apollo 11 _ficou para a história, e, agora, está retratada numa exposição em Itália.

Marco Cattaneo, editor da "National Geographic Itália" e curador da exposição, fala de um espaço dedicado a quem acaba por ficar esquecido na aventura que foi pisar a Lua.

"A exposição começa por falar dos pioneiros e aventureiros desta viagem na órbita da terra para conquistar a lua, antes do dia em que tudo aconteceu mas também depois do que aconteceu, porque a exploração do espaço já avançou muito nos últimos 50 anos", admite Marco Cattaneo.

Organizada pela National Geographic e pela Agência espacial italiana, a exposição: "Explorar: na Lua e Além" celebra os 50 anos do primeiro contacto com o único satélite natural da Terra.

Estão expostos registos fotográficos e histórias de quem passou a vida a estudar o céu estrelado e a Lua, o "pontinho cizento no ceu" que até aos anos 60 ninguém sabia de que era realmente feito.