Super lua cheia ilumina noite de terça-feira

A noite de terça-feira chegou com uma super lua cheia. A ciência explica que o fenómeno em que a lua aparece maior e mais brilhante do que o habitual corresponde à passagem do satélite pelo perigeu, isto é, o ponto da órbita mais próximo da Terra.

A de 19 de fevereiro foi, de acordo com o Observatório Nacional de Lisboa, a melhor para se observar, até 14% maior e 30% mais brilhante. Mas quem perdeu o momento, pode sempre tentar a sorte a 21 de março, noite em que a super lua vai aparecer pela última vez em 2019.

Explicações científicas à parte, o satélite a mais de 384 mil quilómetros da Terra, deu, cá em baixo, origem a uma noite iluminada para contemplar.