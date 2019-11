A emoção de ver as cores do mundo pela primeira vez

Jonathan Jones, de 12 anos, é o protagonista de um dos mais recentes e inspiradores vídeos virais na Internet. O jovem norte-americano, do estado do Minnesotta, sofre de daltonismo e graças a uns óculos especiais do seu diretor de escola, também ele daltónico, conseguiu finalmente ver o mundo a cores pela primeira vez. Jonathan não escondeu a emoção e espera agora ajudar outros jovens com o mesmo problema.