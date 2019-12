França presta homenagem aos soldados caídos no Mali

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente do Mali, Ibrahim Bubacar Keita, presidiram a uma cerimónia no monumento aos Inválidos em Paris.

O gaulês liderou a homenagem nacional, esta segunda-feira (02 de dezembro), a 13 soldados que morreram no Mali, no dia 26 de novembro.

No maior funeral militar em décadas, França honrou os militares que morreram naquele país africano quando os dois helicópteros onde seguiam colidiram, no ar, durante uma missão de combate aos extremistas aliados do grupo Estado Islâmico.