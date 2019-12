Prémios do Cinema Europeu conhecidos no próximo fim-de-semana

Em novembro de 1988, um grupo de cineastas de renome lançou a Academia do Cinema Europeu, com o objetivo de reconhecer a excelência das realizações cinematográficas do Velho Continente. No próximo fim-de-semana, serão conhecidos os vencedores da trigésima segunda edição dos Prémios do Cinema Europeu.

A liderar a lista, com 10 nomeações, encontra-se "A Favorita", do realizador grego Yorgos Lanthimos.

"O Traidor", que conta a história do primeiro mafioso a quebrar a lei do silêncio da Cosa Nostra, pela mão do italiano Marco Bellocchio, conta com quatro nomeações.

Inicialmente visto como um favorito, "J'accuse" poderá sofrer com a controvérsia em redor da mais recente acusação de agressão sexual contra o realizador Roman Polanski.

"Dor e Glória", de Pedro Almodóvar é também candidato a Melhor Filme e Melhor Realizador, bem como ao galardão de Melhor Ator, para Antonio Banderas, já premiado em Cannes.

Entre os "outsiders", está "System Crasher" da alemã Nora Fingsheidt, única longa-metragem realizada por uma mulher em competição para o Melhor Filme.

Outro é o mergulho nos subúrbios problemáticos de Paris oferecido por Ladj Ly, em "Os Miseráveis". A cerimónia de atribuição dos Prémios do Cinema Europeu tem lugar este sábado em Berlim.