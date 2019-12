Previsões de crescimento da zona Euro revistas em baixa

A União Europeia (UE) reviu as previsões de crescimento da zona Euro para o nível mais baixo desde o pico da crise financeira e não prevê uma melhoria em 2020. Porquê?

Por causa de incertezas persistentes. Os EUA e a China estão em guerra comercial desde março de 2018.

A Alemanha, em particular, foi apanhada no fogo cruzado. O país é uma potência de exportação, em que as exportações representam quase metade da economia, com os setores automóvel e das máquinas industriais a liderar. No entanto, a economia alemã tem desacelerado nos últimos dois anos.

Houve uma quebra na procura de mercadorias estrangeiras por parte da China, um parceiro comercial essencial para a Alemanha, por causa do abrandamento económico sentido no próprio país.

E, como a Alemanha estendeu a cadeia de fornecedores à Europa Central e do Leste, países como a Hungria, a Eslováquia e a Polónia começam agora também a sentir os cortes, à medida que a desaceleração atinge toda a economia da UE.