Dias trabalhosos a bordo da ISS

Luca Parmitano (ESA) e Drew Morgan (NASA) falam à euronews sobre as mais recentes tarefas que têm desempenhado a bordo da Agência Espacial Internacional (ISS) que incluíram dois passeios espaciais, os primeiros dois de uma série para reparar o espetómetro magnético Alfa. Houve ainda vários equipamentos que o italiano e o norte-americano tiveram de instalar:

"Instalei um sistema incubador de células, o que demorou vários dias. Demorei, deliberadamente, muito tempo a instalar o controlador da incubadora e colocá-la no sítio onde vai ficar. Tivemos também o módulo experimental japonês", conta Morgan.

Luca Parmitano explica melhor em que consiste esse sistema japonês qe estão a testar: "Na Estação Espacial Internacional, já recuperamos 95% da água a bordo. Reciclamos a nossa urina e a humidade que existe a bordo da ISS. Os japoneses têm agora uma experiência com um engenho muito pequeno que pretende fazer a mesma coisa: Reciclar mais água e aumentar as capacidades. Provavelmente é algo que vai melhorar o design no futuro, precisamos de algo mais pequeno para nos movimentarmos entre diferentes locais".