Comité Judiciário aprova artigos para destituição de Donald Trump

Tamanho do texto

O Comité Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América aprovou, esta sexta-feira, os dois artigos para a destituição do Presidente Donald Trump, acusando-o de abuso de poder e de obstrução ao Congresso, no caso que envolve a alegada pressão sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy.

Os artigos foram aprovados com os votos de 23 deputados a favor e 17 contra. Segue-se agora uma votação no plenário da Câmara de Representantes, na próxima semana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já se pronunciou e classificou todo o processo de "embuste".

"É uma caça às bruxas, é uma vergonha, é um embuste. Não se fez nada de errado. Nada. Penso que é horrível usar a ferramenta do processo de destituição que é suposto ser usada em emergências e foi utilizada há muitos muitos anos. Usar isso por causa de um telefonema perfeito com o Presidente desse país que disse que não houve pressão, nem sabia do que estávamos a falar..."

O presidente norte-americano é acusado de ter pressionado o homólogo ucraniano, em julho, ameaçando reter uma ajuda financeira à Ucrânia até que Zelenskiy iniciasse uma investigação contra a atividade do filho de Joe Biden, rival democrata de Donald Trump nas presidenciais de 2020.