Contratos Públicos: como concorrer e ganhar?

Esta semana, no Business Planet, falamos de contratos públicos, que representam quase 14% do PIB da União Europeia. Fomos à Dinamarca para ver como as empresas com a confiança necessária para competir podem tirar partido de um mercado ainda pouco explorado pelas pequenas empresas.

Cidades do Futuro

As cidades dinamarquesas são construídas para o futuro.

Para uma melhor adaptação às alterações climáticas, o município de Frederiksberg, dentro de Copenhaga, está a instalar um sistema subterrâneo para recolher e armazenar a água da chuva.

Quando chove, a água é desviada para longe dos esgotos, reduzindo o risco de inundação. Nos períodos secos, a água é usada para regar árvores e parques.

A NyrupPlast, em colaboração com um arquiteto e outra PME, ganhou o contrato para fornecer peças para este sistema. Famos com o dono da empresa, Rasmus Mørkenborg.

"A experiência foi bastante complicada ao início. Mas aprendemos e, no final, tornou-se mais fácil. Fazer parte de um consórcio de três parceiros ajudou bastante".

Lançar as bases para compreender o processo do concurso valeu a pena. Desde que ganhou o contrato, a NyrupPlast aumentou significativamente o volume de negócios.

"Conseguimos novos empregos na nossa empresa e também para algumas empresas que trabalham connosco. Digamos, dois ou três empregos. E o volume de negócios do ano passado subiu 2 milhões e meio de coroas dinamarquesas. Tudo indica que este ano será igual".

Exemplo de Melhores Práticas

O projeto e o trabalho em curso em Frederiksberg não passaram despercebidos. Este ano, o município ganhou o primeiro prémio do concurso europeu de melhores práticas de contratação pública.

Jan Jorgensen lidera a Comissão do Ambiente da cidade. Desempenhas um papel importante em Frederiksberg quando se trata de adjudicação de contratos públicos. Será que o licitador mais baixo é sempre o escolhido?

"Bem, a resposta curta é não. Temos de olhar também para a qualidade e para a inovação. E estamos a lidar com o dinheiro dos contribuintes. Não podemos esquecer esse aspeto. Temos de gastar o dinheiro de forma responsável".

A Comissão Europeia espera melhorar as práticas de contratação pública em toda a Europa e facilitar às PME o acesso a mais trabalho público. Nesse sentido, criou instrumentos para incentivar as autoridades locais a melhorar as suas práticas nos concursos e a solicitar às empresas soluções inovadoras.

Jan Jørgensen é presidente da Comissão do Ambiente do Município de Frederiksberg e desempenha um papel fundamental na adjudicação de contratos públicos a empresas privadas.

Trabalhar com o setor público pode ser muito lucrativo, mas muitas pequenas e médias empresas podem ficar assustadas, não é verdade?

"Há muita burocracia e regulamentação da UE que é preciso cumprir e pode assustar se for a primeira vez a lidar com todo o processo. Mas na verdade é muito simples e pode também considerar-se a possibilidade de se juntar a outra empresa, uma empresa maior que já o fez antes. E a empresa pode contratar um advogado. Não é tão caro como muitas pessoas e pode ser um bom investimento".

Há algum caso em que as pequenas empresas podem ser mais competitivas do que os seus maiores rivais?

"Às vezes sim porque não têm de lidar com muita burocracia na sua própria organização. Podem ser mais criativos, talvez mais ousados em comparação com algumas empresas maiores".

Informação Útil

Os contratos públicos na UE representam quase 14% do PIB, mas o seu potencial para criar um mercado de produtos e serviços inovadores continua por explorar.

Os contratos públicos têm um enorme potencial para orientar novos desenvolvimentos numa série de sectores, ajudar a estimular os mercados e enfrentar os principais desafios sociais.

As autoridades públicas que apoiam o processo de inovação ou adquirem bens e serviços inovadores são muitas vezes diretamente recompensadas com melhores serviços a custos optimizados.

Links úteis

Contratação Pública de Produtos e Serviços Inovadores

Contratos públicos Sítio Web da UE

Contratos públicos inovadores - Orientação e boas práticas na aquisição de produtos e serviços inovadores

Procura+