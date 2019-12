O êxito do filme alemão "System Crasher"

Tamanho do texto

O filme System Crasher foi distinguido na categoria Banda Sonora na última edição dos Prémios Europeus de Cinema.

Em Portugal, a longa-metragem de ficção recebeu o Lince de Ouro no Festival Novos Realizadores Novo Cinema, que decorreu no verão em Espinho.

A Euronews entrevistou a realizadora de System Crasher, a alemã Nora Fingscheidt, que assina um primeiro filme de grande intensidade.

"Fala sobre crianças às quais a instituição de acolhimento não oferece um lugar para viver. São mandadas para uma instituição de onde são expulsas, depois para outra, de onde são expulsas... E nalguns casos, que são realmente uma minoria, começa um círculo vicioso de mudanças. E então usam esta expressão Sytem Sprenger, System Crasher", explica a cineasta.

O filme foi um êxito na Alemanha, apesar de abordar um tema difícil. Graças à interpretação da pequena atriz Helena Zengel, o filme System Crasher evita o miserabilismo e consegue uma energia diferente. "Foi muito fácil encontrá-la, surpreendentemente fácil, porque fizemos um primeiro casting com 10 raparigas e ela era a número sete. Fizemos castings com mais raparigas depois dela, mas eu comparava-as sempre à Helena, porque ela conseguia sempre dar corpo à agressividade com um toque de vulnerabilidade", realçou a realizadora.

"O conteúdo força uma certa forma. Tentamos traduzir a energia da Benni em todos os aspetos do cinema, na montagem, na maneira de filmar, na música, no ritmo, na própria história", acrescentou.

O filme System Crasher vai representar a Alemanha na corrida aos óscares e foi vendido para vários países.