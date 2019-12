Tréguas na guerra EUA-China

Há sinais de tréguas na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O vice-ministro do Comércio da China confirmou um acordo inicial com os Estados Unidos. O acordo deve traduzir-se na anulação de algumas tarifas por parte dos Estados Unidos a mercadorias chinesas.

No Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o entendimento sobre a fase 1 do acordo comercial bilateral. E escreveu que os chineses concordaram com mudanças estruturais e compras em grande escala de produtos agrícolas, energia e de bens manufaturados.

Trump revelou também que as tarifas previstas para entrarem em vigor no dia 15 não vão ser levadas adiante. E que as negociações para a fase 2 do acordo vão começar imediatamente.

Pequim revelou que os americanos vão aumentar as isenções para produtos chineses.