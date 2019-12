Dupla austríaca apresenta "Design Room" na Bienal de Arte de Lyon

Tamanho do texto

Dois artistas singulares na Bienal de Arte de Lyon: uma dupla austríaca que funde design modernista, glam rock e humor numa instalação multimédia em vários níveis chamada "Design Room".

Com referências do cinema, do teatro e da cultura musical, a dupla desconstrói sistemas de valores em busca de uma sociedade completamente nova.

Fazemos a grande pergunta sobre a identidade, como as coisas, teorias e coisas materiais nos influenciam - como nos tornamos o que somos. Também analisamos os anos 70, altura em que surgiram os movimentos de direitos civis, muitos movimentos políticos e uma era visionária e utópica. Jakob Lena Knebl Artista

Umas das performances teve lugar nas "Galerias Lafayette" - e foi um dia diferente nos provadores da cadeia de lojas francesa.

As obras desta dupla austríaca e de mais 50 artistas internacionais podem ser vistas na Bienal de Arte de Lyon até o dia 5 de janeiro de 2020.