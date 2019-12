"Estado da União": Críticas de Estrasburgo e palavras do ano

Tamanho do texto

Há muitos temas da política da União Europeia que transitarão para 2020, nomeadamente os casos envolvendo dois chefes de Governo - Malta e República Checa - visados pelos eurodeputados na última sessão plenária de 2019, em Estrasburgo.

Neste programa pedimos aos correspondentes da euronews em Bruxelas para elegerem "a palavra do ano", por forma a descreverem os temas que mais marcaram os debates nas instituições europeias e nos seus respetivos países.

Por exemplo:

"Coesão é um termos muito usados nas instituições europeias porque existem fundos com este nome para tentar diminuir o fosse entre os países mais pobres e os mais ricos da União Europeia . A palavra foi muito mencionada em Portugal porque a pasta com esse nome foi entregue à comissária Elisa Ferreira, indicada pelo governo de Lisboa", Isabel Marques da Silva, Portugal.

"Moria é uma localidade na ilha de Lesbos, agora muito conhecida por causa do campo de refugiados sobrelotado. Atualmente, quase 18 mil pessoas vivem no acampamento que foi construído para apenas duas mil. Mas Moria é mais do que um lugar ou uma palavra. Representa a incapacidade da União Eurioeia de se unir para enfrentar o problema da migração", Maria Psara, Grécia

"Klimamarsch designa a enorme coligação de jovens ativistas pelo ambiente, vindos de toda a Europa, que marchou pelas cidades, grandes e pequenas, para fazer ouvir suas vozes nas chamadas "sextas-feiras para o futuro", que levavam muito a sério. Parece que os jovens conquistaram a atenção dos políticos já que a nova Comissão Europeia fez da política climática a sua maior prioridade", Stefan Grobe, Alemanha.