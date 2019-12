"A Cicatriz de Belém" de Banksy

Tamanho do texto

O misterioso artista britânico Banksy criou um presépio diferente. Maria e José estão protegidos por um muro alto e cinzento, onde a estrela que costuma estar em cima da manjedoura com o menino Jesus, é substituída por um buraco de bala.

"A Cicatriz de Belém" está no átrio do Walled Off Hotel, na cidade de Belém, na Cisjordânia, controlada por Israel.

"Banksy está a tentar ser uma voz para aqueles que não podem falar, simples assim. Ele está a tentar ajudar a nossa situação através da arte, para que a voz palestiniana chegue ao mundo através da arte", referiu o gerente do hotel, Wissam Salsaa.

O hotel, que em português significa cercado, é um projeto que contou com a colaboração de Banksy e onde todos os quartos têm vista para o muro construído por Israel para separar os territórios palestinianos.

Além das imagens tradicionais da cena da Natividade podem ler-se, no muro, as palavras Amor e Paz. A obra é, já, uma atração turística.

A identidade de Banksy é desconhecida, mas o artista é conhecido pelas suas obras com uma mensagem de denúncia social e política.