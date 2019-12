Guiné Bissau escolhe presidente

Tamanho do texto

Mais de 760 mil eleitores têm nas mãos o poder de escolher, este domingo, quem será o próximo presidente da Guiné Bissau.

À segunda volta, dois candidatos, que são também dois ex-primeiros-ministros: Domingos Simões Pereira, pelo partido no poder, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, com o apoio do Movimento para a Alternância Democrático (Madem-G15).

Numa primeira ronda, realizada a 24 de novembro, nenhum dos candidatos obteve mais de metade dos votos; José Mário Vaz, o presidente cessante, falhou a reeleição.

No terreno, encontram-se agora cerca de 400 monitores para garantir que o ato eleitoral decorre dentro da normalidade.

Até quarta-feira, a Comissão Nacional de Eleições deverá divulgar os primeiros resultados desta segunda volta das eleições presidenciais na Guiné Bissau.