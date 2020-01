Tamanho do texto

Nesta edição de "Breves de Bruxelas" falamos do Pacto Verde Europeu e do que signfica para os cidadãos europeus. A este propósito a euronews entrevistou o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, responsável pela pasta da economia.

Ainda em destaque está o futuro do partido no poder na Hungria, Fidesz, no seio da maior família política europeia, o Partido Popular Europeu, PPE.