O papel das empresas, estados e cidadãos no Pacto Ecológico da UE

Todas as dimensões da economia europeia vão ser avaliadas à luz da emergência climática no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. Por exemplo, a partir de 2021, pelo menos 40% do orçamento da Política Agrícola Comum deverá ser dedicado ao combate às alterações climáticas. Os objetivos para 2030 incluem um corte mínimo de 40% nos gases com efeito de estufa, em relação a 1990, uma parte mínima de 32% de energias renováveis no consumo energético total e pelo menos 32,5% de poupanças energéticas. A Europa terá de dedicar entre 1 a 2% do PIB à chamada economia verde, o que inclui novas infraestruturas, contratos públicos, Investigação e Desenvolvimento e reequipamento industrial.

O contributo das empresas e cidadãos

A Comissão Europeia estima que é necessário um investimento adicional para atingir os objetivos climáticos de 2030 no valor 260 mil milhões de euros por ano e propõe a soma de 45 mil milhões anuais entre 2021 e 2027. Os restantes 215 mil milhões de euros deverão ficar a cargo das empresas, dos particulares e, sobretudo, dos governos nacionais.