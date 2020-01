Aumenta a diferença entre ricos e pobres alerta a ONG Oxfam

Tamanho do texto

Um mundo de extremos. Assiste-se a um aumento da riqueza e ao aprofundamento da pobreza. O anos de 2019 continuou a tendência dos últimos anos: a diferença entre os mais ricos e os mais pobres aumenta cada vez mais, como ilustram os números do relatório da ONG Oxfam (Public Good or Private Wealth) - que marca o arranque do Fórum Económico Mundial de Davos.

Os 2153 bilionários do mundo tinham mais riqueza do que 4,6 mil milhões de pessoas.

Um por cento dos mais ricos do mundo possuem mais do dobro da riqueza do que quase 7 mil milhões de pessoas.

E os 22 homens mais ricos detêm mais riqueza do que todas as mulheres de África.

É claro que estamos a viver num sistema económico que se inclina a favor dos ricos. Onde os ricos se tornam cada vez mais ricos e os homens também estão em constantemente benefício. Portanto, é um sistema realmente construído na exploração de mulheres e raparigas das comunidades mais pobres. Amitabh Behar Oxfam India

A Oxfam diz que o trabalho não remunerado ou mal pago - geralmente realizado por mulheres - está a alimentar a desigualdade.

A vida é difícil para uma mãe solteira a viver nos bairros de lata. Ganho um dólar por dia e não é suficiente para minhas necessidades diárias. Às vezes, durmo com fome quando parece que não há esperança. Praxides Nyaboke Residente em Nairobi

A ONG afirma que acabar com a desigualdade de género está entre as soluções juntamente com a tributação dos mais ricos e o investimento em infraestruturas. Espera-se uma resposta dos líderes mundiais reunidos em Davos que vai ser acompanhada de perto.