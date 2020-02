Rijeka e Galway são as capitais europeis da cultura 2020

Duas cidades portuárias, Rijeka, uma cidade croata no Mar Adriático e a cidade irlandesa de Galway no Oceano Atlântico, estas as duas capitais europeias da Cultura para 2020.

A decisão foi celebrada com fogo de artífício na cidade croata, a primeira vez que o país participa nesta iniciativa.

Coube à representante local da capital europeia da cultura apresentar o programa de eventos.

"O programa inclui mais de 600 eventos relacionados com os temas do trabalho; migrações e água. A história e identidade de Rijeka ë intimamente ligada à água e ao mar... trata-se de uma cidade industrial e também uma cidade marcada pelas migrações. No início do século XX era a principal via de acesso ao Império Austro-hungaro", afirma Irena Kregar Segota, a representante da Capital Europeia da Cultura em Rijeka.

Do outro lado do continente, a cidade irlandesa de Galway também celebrou.

As celebrações começaram na localidade de Clifden com um espectáculo de percussão e fogo.

Os eventos vão prolongar-se por esta semana culminando na cerimónia de abertura oficial prevista para sábado em Galway.

Galway acolhe a maior comunidade de falantes de língua gaélica do país.

Estão previstos centenas de acontecimentos culturais subordinados aos temas da língua, paisagem e migrações.