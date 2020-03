UEFA otimista de que o Covid-19 não vai afetar o Euro

A UEFA diz estar otimista de que o surto do novo coronavírus não vai afetar a realização do Euro 2020, com pontapé de saída marcado para junho.

No Congresso da UEFA, em Amesterdão, participou também o presidente da FIFA, que também rejeitou o pânico. "Parece que por estes dias não podemos discursar ou falar com alguém sem mencionar o coronavírus. Alguns de vós estão a ter de tomar decisões importantes a este respeito. Cada organizador de uma competição tem de estudar o caso e tomar decisões. Claro que é sempre importante a cooperação com as autoridades, mas também não entrar em pânico", apelou Gianni Infantino.

Cinco jogos da Série A italiana que deviam ter-se realizado no passado fim de semana à porta fechada foram adiados, devido ao surto do novo coronavírus. Esta decisão implica o adiamento do final do campeonato italiano para 13 de maio e da Taça de Itália para dia 20.

O encontro entre o Inter de Milão e o Ludogorets, a contar para os 16 avos de final da Liga Europa, realizou-se à porta fechada, na semana passada, para proteger a saúde e a segurança pública.