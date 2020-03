Presidentes da Rússia e da Turquia discutem situação na Síria

A Turquia espera alcançar um acordo com a Rússia sobre a suspensão das ofensivas do exército do regime sírio, na província de Idlib, e um cessar-fogo. Estes foram os desejos expressos pelo presidente turco na véspera do encontro com o homólogo russo, previsto para quinta-feira, em Moscovo.

O Kremlin espera que seja alcançado "um entendimento comum das causas desta crise".

O analista político russo Alexey Malashenko destaca as dificuldades das negociações: "É possível haver acordo nalgumas questões: nos territórios onde os confrontos ocorrem, no uso de armamento pesado, forças aéreas, etc. Vai ser uma conversa muito difícil. Não vão participar apenas Putin e Erdogan, mas também os militares diretamente envolvidos nisto. Espero que, ao contrário da propaganda, esta seja uma conversa bastante honesta. Mas como Putin e Erdogan disseram que não pode haver confrontação direta, ainda que o conflito em Idlib não se resolva, esta cimeira torna-se uma espécie de base para suspender o seu desenvolvimento".

Para aumentar a tensão, dois soldados turcos foram mortos pelas forças sírias, esta quarta-feira. E a Turquia abateu um terceiro avião do regime sírio, na terça-feira.