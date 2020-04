Espanhola conhece filho ao fim de 10 dias

Só ao fim de 10 dias de dar à luz, no Hospital La Paz, em Madrid, é que Vanessa Muro, de 34 anos, pôde conhecer o filho, Oliver. Com todas as precauções, máscara e luvas, uma vez que o teste do novo coronavírus que Vanessa fez ainda durante a gravidez deu positivo.

O pai, Óscar, descreve a situação e explica que ainda não foi possível "tocar no filho sem as luvas, nem sentir a proximidade" com que tanto sonhou, estando, por isso, particularmente ansioso que esta fase acabe.

Por seu lado, Vanessa manifesta o otimismo: é uma etapa, de facto, "difícil, mas vai passar. Em breve, Oliver vai poder sair à rua com os avós, os tios. E tudo isto ficará na memória como um pesadelo que terminou".

Uma nova vida numa família que conhece de muito perto as consequências do novo coronavírus: a avó de Vanessa, de 87 anos, também foi infetada e não resistiu.