Vídeo. Espanha: número 79.432 dá 4 milhões de euros na Lotaria de Natal

O número 79.432 arrecadou o prémio principal do Sorteio Extraordinário de Natal de Espanha, no valor de quatro milhões de euros por série e 400 mil euros por cada bilhete premiado.
O sorteio, um marco do calendário espanhol, voltou a concentrar a atenção nacional com o anúncio dos resultados.
Bilhetes premiados foram vendidos em vários locais, incluindo La Bañeza, Villablino e Pola de Gordón, na província de Leão, bem como em Madrid.
As celebrações estaralam nas localidades onde o número foi vendido, cena habitual em dezembro.