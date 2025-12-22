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Crianças entoam o número do primeiro prémio durante o sorteio da Lotaria de Natal de 2025 no Teatro Real, em Madrid, Espanha, a 22 de dezembro de 2025
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Vídeo. Espanha: número 79.432 dá 4 milhões de euros na Lotaria de Natal

Últimas notícias:

Saiu o 79.432 na Lotaria de Natal de Espanha, valendo quatro milhões de euros por série. Bilhetes vendidos em Leão e Madrid motivaram festejos.

O número 79.432 arrecadou o prémio principal do Sorteio Extraordinário de Natal de Espanha, no valor de quatro milhões de euros por série e 400 mil euros por cada bilhete premiado.

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O sorteio, um marco do calendário espanhol, voltou a concentrar a atenção nacional com o anúncio dos resultados.

Bilhetes premiados foram vendidos em vários locais, incluindo La Bañeza, Villablino e Pola de Gordón, na província de Leão, bem como em Madrid.

As celebrações estaralam nas localidades onde o número foi vendido, cena habitual em dezembro.

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