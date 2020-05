Alemanha prepara-se para levantar restrições de viagens a países europeus

Mesmo a tempo do verão. O governo alemão pretende levantar a recomendação negativa de viagens para 31 países europeus. A partir de 15 de junho, será possível realizar viagens sem restrições para a União Europeia, Suíça, Liechtenstein, Noruega e Reino Unido. A condição é que o cenário pandémico esteja a evoluir positivamente.

A alteração deverá ficar oficializada esta quarta-feira.

Em vez de uma recomendação geral, haverá avisos individuais para cada país. As restrições têm estado em vigor desde meados de março e aplicam-se a viagens não essenciais.

No interior do país, o turismo já está a reflorescer, como na ilha de Spiekeroog no mar do Norte. Desde segunda-feira, os hotéis passaram a poder acomodar pessoas mas até um limite de 60 % da capacidade. Viagens diárias para a ilha estão ainda interditas.

"Claro que estamos satisfeitos por recomeçar. Mas claro, estamos também preocupados com uma nova onda parecida com esta. Por isso, apelamos aos clientes para aderirem às regras necessárias para todos podermos ultrapassar esta crise em forma", diz um motorista de transporte de turistas para Spiekeroog.

Não é apenas a região da Baixa Saxónia que convida as pessoas a relaxarem, mas no Estado Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Berlim e Brandeburgo, os hotéis e as atrações turísticas estão de novo abertas a pessoas de todos os Estados da Alemanha.