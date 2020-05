Covid-19: Os números e as notícias de sexta-feira, 29 de maio

14h20 (CET) Portugal assinala 14 mortos e 350 casos nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje 1.383 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que na quinta-feira, e 31.946 infetados, mais 350, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (769), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (346), do Centro (237), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

14h00 (CET) Pandemia ultrapassa os 360 mil mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 já causou a morte a mais de 360 mil pessoas e infetou mais de 5,8 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais dos países.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de hoje (12:00 em Lisboa), já morreram pelo menos 360.419 pessoas e há registo de 5.826.680 infetados em 196 países e territórios.

13h45 (CET) Bélgica soma mais 42 mortes e 212 casos

A Bélgica anunciou hoje mais 42 mortes e 212 casos de contágio pelo vírus SARS-CoV-2.

Segundo as autoridades sanitárias belgas, o país soma já 9.430 óbitos confirmados ou possíveis em resultado da covid-19, bem como 58.061 casos desde o início da pandemia, em fevereiro.

13h30 (CET) Rússia regista aumento recorde de óbitos

A Rússia registou um aumento de 232 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, a maior subida desde que foram aplicadas as medidas contra o novo coronavírus, indicaram hoje as autoridades sanitárias. O recorde anterior era de 174 mortes em 24 horas, balanço de vítimas ocorrido tanto nesta quinta-feira como no dia 26 de maio.

No total morreram até ao momento 4.374 pessoas de covid-19 desde o dia 01 de março em território russo.

Outras notícias desta sexta-feira:

- A Alemanha ultrapassou os 180 mil casos de infeção de covid-19, com o Instituto Robert Koch a anunciar hoje mais 741 registos de infeção. Foram também reportados mais 39 óbitos, com o país a contabilizar agora 8.450 vítimas mortais.

- O número de mortos em África subiu para os 3.790, enquanto os casos ascendem já a mais de 129 mil desde que o vírus SARS-CoV-2 foi detetado no continente.

- Depois de ser conhecida a marca das 100 mil vítimas, os Estados Unidos confirmaram mais 1.297 mortos em relação ao dia anterior, elevando o somatório de vítimas para 101.573.

- Foram conhecidos de madrugada os números do Brasil, que reportam mais 1.156 mortos e 26.417 novos casos de covid-19 em apenas 24 horas, totalizando já 26.754 óbitos confirmados e 438.238 casos desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, está ainda a ser investigada a eventual relação de 4.211 mortes com a covid-19.

- A China voltou a não reportar novos casos de infeção pelo novo coronavírus, o que acontece pela segunda vez desde o início da pandemia, em dezembro.

A pandemia de SARS-CoV-2

O surto deste novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2 e que provoca a doença Covid-19, terá surgido em dezembro num mercado de rua de Wuhan, embora alguns estudos admitam que o vírus já estivesse presente naquela cidade chinesa desde outubro. O primeiro alerta endereçado à Organização Mundial de Saúde aconteceu a 31 de dezembro referindo o caso de uma pneumonia desconhecida. O primeiro registo na Europa surgiu a 24 de janeiro, em França, quatro dias depois dos Estados Unidos. Médicos em França sugerem, entretanto, ter assistido o primeiro paciente no país com Covid-19 a 27 de dezembro depois de repetirem em abril as análises de exames a antigos pacientes com sintomas suspeitos da nova doença. De acordo com os registos oficiais, a pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março. Dois meses depois, apesar da pandemia continuar em expansão, alguns países começam a afrouxar as medidas de contenção e a promover a retoma económica.