Aumenta a procura de carros elétricos na Europa

Estão a ganhar cada vez mais velocidade as vendas de carros elétricos e híbridos na Europa. Se antes se apontava como certo que alguns construtores iriam pagar multas por não atingirem as metas de proteção ambiental, não parece ter sido a crise sanitária a colocar-lhes travões.

A compra de veículos com zero ou muito baixas emissões poluentes representou 17% do total nos mercados europeus durante o mês de abril, o que configura mais do dobro do período homólogo em 2019, com 7%, mais precisamente.

Isto num quadro geral com quedas vertiginosas. Em termos globais, incluindo os modelos a gasolina e gasóleo, venderam-se perto de 300 mil automóveis, menos de um quarto do balanço do ano passado. Um cenário que ameaça um setor que emprega quase 14 milhões de pessoas na Europa.