Vladimir Putin declara estado de emergência após derrame de combustível na Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou o estado de emergência na quarta-feira após um derrame de combustível, no extremo norte da Rússia.

Foram derramadas, acidentalmente, quase 20 mil toneladas de produtos poluentes num rio, levantando preocupações entre ambientalistas e residentes.

As autoridades só foram informadas do incidente dias depois. Putin mostrou-se chocado e criticou o atraso na resposta ao incidente.

Como assim, terminou o relatório sobre a situação? O que será feito? É você o governador. Espere um segundo. Na sua opinião, o que aconteceu e porque é que as autoridades só foram informadas dois dias depois? Vamos ser informados das emergências através das redes sociais agora? Vladimir Putin Presidente da Rússia

A fuga de produtos petrolíferos teve lugar numa central termoelétrica em Norilsk, uma remota cidade russa do Ártico. Uma equipa de 90 trabalhadores foi destacada para fazer as operações de limpeza no local.

A empresa assegura que está a fazer o possível para limitar as consequências do derrame trazendo especialistas de especialistas de Moscovo e adiantando que foram removidos 500 metros cúbicos de produtos poluentes das águas do rio Ambarnaya - que pode levar décadas a recuperar do desastre ambiental.